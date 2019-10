Matteo contro Matteo: i due leader in tv | Salvini: "Lui genio incompreso", Renzi: "Io non derido gli avversari"

Non sono mancate le scintille, come ampiamente previsto, nella sfida in tv tra i due Matteo, Renzi e Salvini. "Renzi è un genio incompreso: ha fatto di tutto di buono ma gli italiani non se ne sono accorti", ha ironizzato il leader della Lega. Pronta la risposta dell'ex premier: "Quando un avversario fa una cosa buona, non lo prendo in giro come fa lui parlando di geni incompresi". Poi l'attacco: "Salvini di parola? Da padano a nazionalista... ".