Manovra, Italia Viva: mancano le risorse, stop totale a Quota 100

"Dato che le risorse per la Manovra 2020 non sono ancora del tutto definite, Italia Viva propone l'abolizione totale di Quota 100". Lo afferma il deputato Luigi Marattin, spiegando: "Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l'Ape Social, per consentire il prepensionamento a chi ha svolto lavori gravosi".