Renzi ai suoi deputati Iv: "Governo acceleri o non ha senso starci" | "Le elezioni anticipate sono un bluff"

Ansa

"O il governo accelera e va veloce, oppure non ha senso che ci stiamo: non vogliamo la crisi, vogliamo la stabilità, ma non vogliamo l'immobilismo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, riunendo i suoi deputati e senatori in videoconferenza. "Un conto è la stabilità, un conto l'immobilismo: l'immobilismo non è un valore", ha sottolineato Renzi per il quale "le elezioni anticipate sono un bluff".