Governo, Bellanova: "Conte prenda atto che questa esperienza è finita"

Conte dovrebbe "prendere atto che questa esperienza di governo è conclusa". Per Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole ed esponente di Italia Viva, una svolta nel governo è insomma inevitabile, e bisogna "provare a capire se si è in grado di riscrivere un nuovo patto di governo: io credo lo capiscano anche i bambini che ormai questa è un'esperienza consunta e che a questa agonia bisogna mettere fine".

In un'intervista al Messaggero, il ministro spiega che "non abbiamo mai fatto né una questione personale, né tantomeno di nomi. A noi va bene chiunque sarà in grado di garantire quella discontinuità che chiediamo ormai da mesi. Se è lo stesso Conte, o qualcun altro, esito di una nuova sintesi tra le forze di maggioranza, tutto sommato poco cambia rispetto all'enorme posta che è in gioco".

Sul Recovery, invece, bisogna "andare quanto prima in Cdm e approvare il Piano. Non siamo mai stati e non saremo noi a bloccarlo. Finché ci sarà lo spazio per migliorarlo lo faremo. Ma se il Piano puntuale non dovesse arrivare almeno 24 ore prima del Cdm, allora evitassero di convocarmi. Quel Piano non è di Conte, né

di Gualtieri, né di Bellanova. E' il Piano strategico di un Paese che si rimette in marcia". Poi, "il Mes serve al Paese e ai cittadini che hanno diritto ad una sanità che funzioni. Se tutto questo per i 5Stelle vale meno di un feticcio ideologico è un problema loro".

Infine, conclude, "se Bellanova e Bonetti si dimettono verrà meno una delle forze che hanno dato vita a questo governo, la sua anima riformista, una componente politica che ha lavorato solo ed esclusivamente nell'interesse del Paese, ha posto temi seri e rilevanti, ci ha sempre messo la faccia. Quello che farà Conte

non lo so".