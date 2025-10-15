Regionali in Veneto, Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province"

Per il presidente l'obiettivo è uno: "Qui (in Veneto, ndr) la partita è una sola, dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì". "E' vero che siamo vincenti ma è altrettanto vero che con serietà dobbiamo andare casa per casa perché abbiamo un candidato da far conoscere e un programma per il Veneto. Noi siamo una famiglia e una squadra ed è giusto condividere questo valore di squadra. Io sono un militante e il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto, mai dimenticarselo e al militante non devono mai tremare i polsi".