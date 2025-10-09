Regionali Veneto, Lega correrà senza il nome di Zaia nel simbolo

Il nome di Luca Zaia non comparirà sul simbolo della Lega in occasione delle elezioni Regionali in Veneto. Come confermano diverse fonti questo è uno dei punti dell'accordo che ha portato all'ufficializzazione di Alberto Stefani come candidato del centrodestra a presidente della Regione, finora governata proprio da Zaia. Fino a mercoledì pomeriggio, era previsto che nel simbolo della Lega ci fossero sia il nome di Zaia sia quello del leader Matteo Salvini. Per Zaia finora si è parlato di una candidatura da capolista della Lega, ma ancora manca l'ufficialità.