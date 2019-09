Regionali Umbria, al via su Rousseau votazioni M5s su patto civico

Sulla piattaforma Rousseau sono iniziate le votazioni per consentire alla base M5s di esprimersi sulla proposta di Di Maio per un "patto civico per l'Umbria" in vista delle regionali. Si tratta, si legge sul blog dei 5 stelle, della "possibilità di sostenere un candidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche". Gli iscritti hanno tempo fino alle 19 per rispondere al quesito.