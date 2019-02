Regionali Sardegna, exit poll Opinio Italia: testa a testa Solinas-Zedda

Più marcato invece il divario fra le coalizioni se si guarda il voto di lista: il centrodestra si attesterebbe al 43-47%, il centrosinistra tra il 27 e il 31%. I 5s si collocherebbero sotto il 20% (14,5-18,5%).



M5s primo partito tra il 14 e il 18% - M5s, sempre secondo un primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai è il primo partito con una forchetta tra il 14,5 e il 18,5%, secondo il Pd che si attesta tra il 12,5 e il 16,5%, al terzo posto la Lega con una forbice tra il 12 e il 16%. Forza Italia si piazza quarta con una forbice che va tra il 6 e il 10% mentre Fratelli d'Italia è ultima (2,5-5%).



I candidati alla presidenza della Regione - Sono in tutto sette i candidati alla presidenza della Regione Sardegna: oltre a Solinas, Zedda e Desogus, ci sono Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda).



Tajani: "Gli italiani vogliono cambiare" - "Gli italiani vogliono cambiare". Il messaggio dei cittadini è chiaro: "chiedono una politica economica e una politica estera univoca". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commentando gli exit poll delle Regionali in Sardegna. "Se i dati reali corrispondono agli exit poll, il dato è molto chiaro: il M5s crolla in tutte le elezioni locali e regionali" dal 4 marzo a oggi dove "ha sempre vinto il centrodestra". "Vuol dire - ha aggiunto - che sta accadendo qualcosa nel nostro Paese, che la principale forza di governo sta perdendo terreno".



M5s: "Soddisfatti, siamo primo partito" - "Dagli exit poll risultiamo prima forza politica. Attendiamo i risultati definitivi. Considerando che è la prima volta che ci presentiamo alle regionali in Sardegna siamo molto soddisfatti del fatto che entreremo nel consiglio regionale per la prima volta". Lo si legge in una nota del Movimento 5 stelle.