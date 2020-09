Regionali, Salvini su boom Zaia: "Nessuna rivalità interna, lavoriamo insieme"

Matteo Salvini torna a ribadire che non esiste alcuna rivalità con Luca Zaia, dopo l'enorme successo ottenuto alle ultime Regionali dalla lista civica del presidente del Veneto, riconfermato con oltre il 76% dei consensi. "Non c'è nessuna rivalità interna, nè con lui, nè con altri governatori", assicura il leader della Lega, ospite di "Mattino Cinque".

"Lavoriamo insieme, io valorizzo la squadra, se veniamo votati vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro", aggiunge il segretario del Carroccio che, dall'altra parte, riconosce invece gli errori commessi in altre regioni, come Puglia e Campania, dove il centrodestra ha perso. "Abbiamo sbagliato qualcosa, se gli elettori scelgono gli avversari è perché la nostra offerta non è stata all'altezza, si sono scelte e candidature non all'altezza", ammette Salvini.