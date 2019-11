Regionali, Salvini: "In Emilia Romagna cadrà il secondo muro di Berlino"

"Datemi una mano a far sì che qui in Emilia Romagna possa cadere il secondo muro di Berlino, tutti insieme ce la faremo". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Carpi, nel Modenese, parlando delle Regionali in programma il 26 gennaio. "Se vinciamo qui vi assicuro che torniamo al governo dove ora c'è gente che scherza coi posti di lavoro e che massacra la nostra economia. Ma noi non glielo permetteremo", ha aggiunto il leader della Lega.