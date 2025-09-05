Regionali Puglia, Decaro si candida ma Emiliano riapre la partita: "Se c'è Vendola corro anch'io"

L'ex sindaco di Bari ha accettato di candidarsi per il centrosinistra, ma la questione sui due ex presidente sembra ancora aperta
© Ansa
L'eurodeputato Pd Antonio Decaro, alla festa dell'Unità di Bisceglie, ha rotto gli indugi e si è candidato alla guida della Puglia per il centrosinistra. "Io da oggi ho responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione" ha detto dal palco accanto a Elly Schlein. Però nel frattempo sembra riaprirsi la questione che ha tenuto in forse fino all'ultimo la sua candidatura. Secondo alcune fonti i presidente uscente, Michele Emiliano, che nei giorni scorsi aveva accolto l'invito a non candidarsi come consigliere, avrebbe fatto sapere che nel caso si candiderà Nichi Vendola si candiderà anche lui. Potrebbe farlo in una lista civica che fa riferimento a lui, "Con".
"La prima cosa che vi voglio dire stasera è scusate, perché non ve lo meritate - ha esordito Decaro -. Non vi meritate i pettegolezzi, i tira e molla e i retroscena di queste settimane. Vi chiedo scusa e lo faccio io, perché è giusto che sia così, visto che da oggi avrò la responsabilità di guidare il progetto politico di questa regione. Da oggi parlerò solo di questo progetto e di questo sogno". "Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo, non ho mai girato le spalle alla mia gente e alla mia terra e non lo farò nemmeno stavolta - ha proseguito -. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un mio amico, e se ci fosse avrebbe detto Antò mena. Dona' io da oggi ci sono per te, per voi e per la Puglia tutta. Andiamo a vincere questa campagna elettorale".
Nel pomeriggio di venerdì la situazione sembrava essersi sbloccata, e Antonio Decaro sembrava pronta ad accettare la candidatura a presidente della Puglia per il campo largo nonostante la candidatura dell'ex governatore Nichi Vendola. L'ex sindaco di Bari aveva posto la condizione che non ci fossero gli ex presidenti di regione nelle liste per il consiglio regionale, Michele Emiliano e Vendola, ma secondo quanto era stato riferito le trattative delle ultime ore lo avrebbero convinto a procedere nonostante la determinazione di Avs a schierare Vendola.
La presa di posizione di Emiliano però, se confermata, riaprirebbe la discussione anche se ora sembra molto improbabile che Decaro possa tornare sui suoi passi. Nonostante l'impegno preso con Elly Schlein Emiliano, viene spiegato, potrebbe scegliere di candidarsi con una lista civica che fa riferimento a lui e che sarà comunque in campo. Anche per questo, viene spiegato, Decaro starebbe insistendo a chiedere garanzie da Avs: l'europarlamentare Pd accetterebbe la candidatura di Vendola, per aiutare Verdi-Sinistra nella campagna elettorale, ma con l'impegno che l'ex presidente si dimetta dopo l'elezione. Anche in questo caso la risposta di Avs, al momento, è "non è una cosa possibile".
Commenti (0)