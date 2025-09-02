Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
"COSTRUIAMO UNA COALIZIONE PROGRESSISTA"

Regionali Puglia, Schlein: "Emiliano non corre, candidato è Decaro"

02 Set 2025 - 19:12
© Ansa

© Ansa

Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Puglia. Lo ha annunciato la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi", ha spiegato. Emiliano "ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".

puglia
antonio decaro
michele emiliano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri