Regionali Puglia, Schlein: "Emiliano non corre, candidato è Decaro"

Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Puglia. Lo ha annunciato la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi", ha spiegato. Emiliano "ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".