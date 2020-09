Regionali, Meloni: "Con una vittoria del centrodestra, non si può far finta di niente"

"Con una vittoria importante del centrodestra a queste elezioni non so quanto si potrebbe far finta di niente". Giorgia Meloni commenta a "Mattino Cinque" le prossime regionali. Se il voto dovesse sorridere alla sua parte politica, per la leader di FdI sarebbe auspicabile una riflessione da parte di Mattarella: "Con il massimo rispetto che ho per il presidente della Repubblica, penso che una valutazione all'indomani del voto potrebbe farla".

Meloni poi prosegue: "Non penso che in caso di una nostra vittoria Conte, Zingaretti e Di Maio sarebbero pronti a mollare la poltrona: se a loro interessasse qualcosa di cosa pensano gli italiani non starebbero dove sono". Infine, un commento anche sul referendum: "Secondo me se vince il Sì al referendum non bisogna considerarlo una vittoria del governo perché è stato sostenuto anche da forze dell'opposizione".