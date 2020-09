Regionali, Di Maio: "Per il governo non ci sono rischi"

Per le elezioni regionali "io non faccio previsioni, ma mi affido alle urne e ai cittadini che hanno sempre la lucidità e l'esperienza per valutare le diverse proposte". E' quanto afferma Luigi Di Maio, sottolineando che anche se l'esito portasse a un'affermazione del centrodestra, "per il governo non ci sarebbe alcun rischio". "Pensiamo a lavorare, dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini che in questi mesi hanno sofferto", ha aggiunto.