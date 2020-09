Meloni: se vinciamo alle Regionali, Mattarella dovrà riflettere

"Le Regionali sono un test nazionale, in Puglia e nelle Marche FdI esprime candidati strategici, diciamo che è una partita aperta nelle regioni in cui c'è un governatore del centrosinistra ma scontata dove c'è il centrodestra". Ne è convinta la leader FdI, Giorgia Meloni, che osserva: "Non credo che l'esecutivo faccia nulla nel caso in cui i cittadini diano segni di insofferenza nei confronti del governo, ma Mattarella una riflessione dovrà farla".