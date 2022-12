Regionali Lombardia, Berlusconi: "Fontana ha grande competenza, vinceremo"

Il leader di Forza Italia ha poi continuato: "Abbiamo seguito tutto quello che hai fatto e abbiamo visto che hai sempre messo in campo grande esperienza, grande competenza. Un tratto riservato e gentile e soprattutto una grandissima capacità di lavoro. Siamo lieti che tu abbia accettato la nostra richiesta di ricandidarti". Berlusconi ha quindi ribadito: "Non possiamo pensare di consegnare la nostra Regione a un'alleanza tra M5s e Pd".

Entusiasta Fontana che ha spiegato: "Io sono qui, orgoglioso di rappresentare la nostra coalizione di centrodestra che è stata e sempre sarà unita e coesa, e porterà avanti sempre gli stessi messaggi".

Nel suo intervento Berlusconi non si è soffermato soltanto sulle elezioni in Lombardia. Parlando del governo Meloni, ha sottolineato: "Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo esecutivo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale. I medici mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male". E sulle attività future ha ricordato che alle ultime politiche "i nostri voti sono stati come centrodestra solo 12 milioni, 27 milioni di elettori italiani in totale non hanno votato, 15 milioni di voti sono andati ad altri partiti che non erano coalizzati. Quindi noi abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani. Dobbiamo farlo con una attività distribuita territorialmente su tutti i comuni italiani, con progetti convincenti e governando il maggiori numero di Comuni e Regioni possibile. Quindi ci accingiamo a un lavoro significativo".