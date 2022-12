Lombardia, terremoto nella Lega: tre consiglieri lasciano il gruppo

Si tratta di Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti . Visto "il malessere interno", la "non predisposizione all'ascolto delle innumerevoli criticità territoriali " e "l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste" i tre hanno deciso di costituire un nuovo gruppo, su impulso di Umberto Bossi , il cui nome è "Comitato Nord" .

Il nuovo gruppo in Consiglio regionale della Lombardia sarà dunque costituito dai tre ex consiglieri regionali. Il presidente sarà Mura, uno dei "bossiani" che ha partecipato la scorsa settimana al "battesimo" del Comitato Nord a Giovenzano (Pavia).

La costituzione della nuova formazione degli scissionisti arriva quando mancano due mesi dalle elezioni regionali di febbraio, per evitare la raccolta firme in vista della definizione delle liste.

Non più di 24 ore fa Matteo Salvini aveva affermato in merito alla divisione interna: "Non c'è problema". Escludendo la possibilità che alcuni consiglieri regionali lombardi formassero un nuovo gruppo vicino alle sensibilità del Comitato Nord: "Queste sono fantasie che preoccupano voi", aveva detto il segretario del Carroccio.