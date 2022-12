Regionali Lazio, Conte contro D'Amato: "Deve alla Regione 300mila euro"

"Io non posso accettare che in una mia lista ci possa essere una persona che deve alla Regione Lazio quasi 300mila euro - ha detto il leader del Movimento 5 Stelle - perché ha creato un danno erariale accertato. Non ci giriamo intorno: non posso accettarlo come candidato alla Regione". Il riferimento è alla condanna della Corte dei Conti inflitta a D'Amato, candidato del Pd, a inizio settembre.

Conte: campo largo con il Pd non esiste, valutiamo volta per volta" - Il campo largo, l'ho detto dall'inizio, non è mai esistito, a noi interessa un campo giusto, un campo coerente. Lavoreremo perché tutte le nostre proposte in campagna elettorale, quindi politiche anche a livello territoriale, siano giuste e coerenti. Campo largo è una espressione che nasce distorta: più dilati la tua proposta per metter dentro chiunque e più offri qualcosa che sia disponibile a qualsiasi soluzione. Noi dobbiamo essere coerenti e giusti", ha affermato Conte, parlando a Roma, a margine dell'assemblea regionale del Coordinamento 2050, iniziativa promossa da personalità e organizzazioni di matrice ecologista e di sinistra.



"Volevamo discutere di programmi, il Pd ha risposto con un candidato" - "Noi - ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla possibilità di riaprire il dialogo con il Pd - facciamo valutazioni volta per volta, sicuramente non c'è nessuna operazione col Pd a livello di vertice, poi sui territori valuteremo volta per volta. Nel Lazio assolutamente no. Nel momento in cui abbiamo posto un tema di programmi, avevo chiesto alle altre forze politiche di valutare programmi e temi concreti, il Pd il giorno dopo ci ha risposto con un candidato. Senza discutere i programmi, non c'è nessuna possibilità", ha tagliato corto l'ex premier.

"Inceneritore imposto con visione autoritaria" - "La transizione se non è coniugata alla partecipazione democratica non significa nulla. Pensate che atto di autoritarismo conferire a un commissario di Roma" i poteri "perché scelga lui, a dispetto di tutto il coinvolgimento dei cittadini, di fare un impianto con una tecnologia obsoleta (termivalorizzatore ndr). Il principio di incenerimento è una follia. È l'opposto di qualsiasi logica futura". Quelle materie che vengono bruciate "noi dobbiamo recuperarle. Basta studiare di più", ha detto ancora Conte.