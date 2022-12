M5s, Conte: "Alleanze con Pd? Questione morale è la premessa"

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, in visita a Palermo, ha risposto ai cronisti su un possibile riavvicinamento con il Pd a livello locale.

"L'importante per noi sono contenuti e programmi, non partiamo dalle alleanze", ha detto, per poi aggiungere: "Siamo intransigenti su principi e valori morali. C'è una questione più attuale che mai, la questione morale. Noi non l'abbiamo mai accantonata".