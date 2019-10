Regionali, in Emilia Romagna e in Calabria M5s correrà da solo

In Emilia Romagna e in Calabria il M5s correrà da solo alle Regionali senza riproporre l'alleanza con il Pd come in Umbria . E' l'orientamento emerso nella riunione al Senato tra Luigi Di Maio e i referenti cinquestelle sul territorio. E' stato inoltre ribadito che "le uniche alleanze saranno quelle con le liste civiche", hanno spiegano alcuni parlamentari.

"Abbiamo parlato anche dell'Umbria, ma su questo faremo un approfondimento, una libera discussione come facciamo sempre, nei prossimi giorni. Noi siamo abituati ad interrogarci sui risultati, come altri non fanno. Inutile negare che ci sono toni diversi, tra di noi. E' stata ammessa la sconfitta, come altri non hanno fatto. Non c'è panico, c'è senso di responsabilità. E' un'elezione regionale, anche se non c'è sottovalutazione". Lo ha dichiarato il capogruppo M5s al Senato Gianluca Perilli rispondendo ai cronisti dopo l'assemblea dei senatori cinquestelle al Senato. "Se abbiamo parlato delle varie cariche di Di Maio? No", ha affermato Perilli.