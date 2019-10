Di Maio:"Alleanza Pd impraticabile, governo migliori ma duri 3 anni"

In Umbria "era un esperimento secondo il quale se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa che però non ha funzionato". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando di "strada impraticabile" per il patto Pd-M5s. "Il governo va migliorato e innovato", ha aggiunto ma senza parlare di crisi: "Sto lavorando affinchè questo governo porti a casa il programma nei prossimi tre anni, e poi si faccia valutare dagli italiani".