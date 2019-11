Regionali Emilia Romagna e Calabria, M5s correrà: ok da Rousseau | Di Maio: "Ci presenteremo da soli"

Di Maio: "Ci presenteremo da soli" Il leader pentastellato, Luigi Di Maio, subito dopo l'esito del voto, ha sottolineato che "in Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri regionali mi hanno chiesto di correre da soli". "La prossima settimana - ha aggiunto - individueremo i candidati presidenti".

Di Maio: "Da iscritti mandato forte e chiaro" "Gli iscritti ci hanno dato un mandato chiaro e fortissimo: dobbiamo partecipare alle elezioni regionali con tutte le nostre forze ed è quello che faremo. Ora c'è una cosa sola da fare: mettersi a pancia a terra e dare il massimo per queste due Regioni", ha quindi spiegato Di Maio con un post su Facebook. "Non so quale risultato raggiungeremo - ha aggiunto - ma io sarò come sempre in prima linea e non mi risparmierò. L'unica cosa che temiamo - conclude - è la mancanza di partecipazione, ma oggi ci avete fatto sentire che non siamo soli".