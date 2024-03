Regionali Abruzzo, il presidente rieletto Marsilio: "Campo largo non sarà il futuro dell'Italia"

"Il campo largo non sarà il futuro dell'Italia", così il presidente rieletto dell'Abruzzo Marco Marsilio che dal suo comitato elettorale nella notte ha commentato la vittoria alle elezioni regionali. ""Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri cinque anni, mai nei trent'anni precedenti un'amministrazione uscente era stata confermata per un secondo mandato, è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro" ha detto il candidato del centrodestra. A spoglio quasi ultimato con il 53,4% dei voti, Marsilio stacca di quasi sette punti Luciano D'Amico, sostenuto da tutto il centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle, fermo al 46,5%.

Nel punto stampa Marsilio ha ringraziato gli elettori: "Abbiamo chiesto altri cinque anni per continuare a crescere e completare l'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione. Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità e il ruolo che merita oltre alla speranza di un futuro migliore" ha aggiunto. "Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già cinque anni fa. Il mio impegno per essere all'altezza della fiducia, delle aspettative e dell'amore che mi è stato dimostrato sarà ancora più intenso", ha concluso il presidente rieletto dell'Abruzzo.