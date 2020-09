Referendum, Salvini: "Io voterò Sì, sono coerente"

"Voterò Sì al referendum, ho votato Sì per quattro volte in parlamento". Il leader della Lega, Matteo Salvini, spiega a "Mattino Cinque" la sua preferenza in vista del voto referendario previsto nel prossimo fine settimana.

"Io ho una faccia e una coerenza - dice Salvini - credo che il parlamento possa funzionare bene e meglio con meno parlamentari. Certo, non è la soluzione a tutti i mali del Paese, ma non faccio come Renzi che prima vota No e poi vota Sì per restare attaccato alla poltrona".