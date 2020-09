Scuola, Salvini: "Milioni di famiglie non porteranno figli in classe"

"Ci sono milioni di famiglie che, per colpa di un governo che ha perso mesi di tempo, non accompagneranno i figli a scuola". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando dell'avvio dell'attività scolastica prevista in molte Regioni italiane per il 14 settembre. Il leader della Lega ha poi aggiunto che "mancano 60mila insegnanti, mancano 20mila aule, mancano i bidelli, mancano le mense".