Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Nessun giallo tessere, verranno stampate dalle Poste"

"Entro metà dicembre la presentazione con i dettagli" - "Entro la metà di dicembre faremo una presentazione nei dettagli del reddito di cittadinanza", prosegue Di Maio in una diretta Facebook da Bruxelles. "Una parte sarà nella legge di bilancio e una parte sara' decreto legge, a breve tutto sarà molto più chiaro, perché è una norma complessa", aggiunge.



Pd: "Pronti a denunciare Castelli e Di Maio" - "Siamo di fronte a un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli". E' la dura presa di posizione delle senatrici del Pd, Caterina Bini e Simona Malpezzi. "La sottosegretaria Castelli - sottolineano le parlamentari dem - ha ripetuto ciò che aveva detto il ministro Di Maio. Il reddito di cittadinanza non è una legge. Chi ha dato ordine di stampa? È stata fatta una gara pubblica o un affidamento alla Sogei? Prima di andare a denunciare Di Maio e la Castelli, attendiamo la risposta di Conte".



Fratelli d'Italia: "Interrogazione a Di Maio e Tria su dichiarazioni Castelli" - Anche Fratelli d'Italia, attraverso le parole del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, chiede spiegazioni sulle dichiarazioni della Castelli: "Fratelli d'Italia pretende che i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria chiariscano le dichiarazioni rilasciate ieri dal vice ministro all'Economia Laura Castelli. Stando alle sue parole infatti, sarebbero già in stampa in una non precisata tipografia milioni e milioni di tessere per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Al di là delle imbarazzanti e confuse parole del vice ministro, ci chiediamo: se ancora non c'è una norma che autorizza la spesa come è stato possibile stampare le tessere? E se la tipografia non è l'Istituto Poligrafico dello Stato, a chi è stata affidata la stampa e a quali costi? E se queste tessere, che evidentemente non possono essere al portatore ma nominative, sono già in stampa, significa che il governo conosce già nome e cognome dei beneficiari del reddito di cittadinanza?".