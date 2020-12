Recovery Plan, Bonafede: chiediamo gruppo lavoro di maggioranza

Un gruppo di lavoro con rappresentanti delle forze di maggioranza per preparare il Recovery Plan , prima del Cdm che lo dovrà approvare. E' la richiesta avanzata dal M5s all'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte e i ministri Gualtieri e Amendola . "Bisogna fare in fretta. Ce lo chiede il Paese. I cittadini stanno per affrontare un Natale molto difficile, dobbiamo dare risposte", afferma il capodelegazione pentastellato Alfonso Bonafede .

"Come M5s - prosegue - abbiamo apprezzato molto l'interlocuzione" iniziata dal premier Giuseppe Conte. "Il recovery rappresenta l'occasione per una svolta per ridisegnare il Paese nei prossimi dieci anni". Ora, quindi, "lasciamo da parte ogni sterile polemica, i cittadini non meritano di assistere ad uno spettacolino della politica in cui si parla di crisi di governo o di rimpasto, i cittadini vogliono vederci lavorare".

Nello specifico sul tema dell'incontro, Bonafede, spiega che "su alcuni punti ci siamo trovati più vicini, su altri c'è ancora da lavorare come è normale che sia. Lo faremo discutendo, intorno a un tavolo, nella collegialità che richiede un progetto di questo tipo". In ogni caso, per il M5s la proroga fino al 2023 del Superbonus per l'edilizia "è irrinunciabile. Oggi ci siamo confrontati su tanti temi che sono sul tavolo: svolta green, digitalizzazione, inclusione sociale rappresentano i temi che da sempre sono nel Dna del M5s. Oggi abbiamo puntato anche su alcuni singoli temi, come la scuola; il superbonus, sulla necessità di investire per consentire alle nostre imprese di ripartire".