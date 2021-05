Recovery Plan, Andrea Orlando: "Presto riforma sugli ammortizzatori sociali"

"Confido abbastanza presto di riuscire a portare una riforma degli ammortizzatori sociali". A parlare è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando in collegamento a "Mattino Cinque" all'indomani del nuovo incontro con le parti sociali sulla riforma. "Avremo bisogno - fa sapere il ministro - di formazione durante il lavoro e di strumenti che accompagnino le imprese nelle transizioni che dovranno affrontare: quella digitale e quella ecologica. La produzione - considera Orlando - magari si interrompe perché si tratta di adeguarsi a standard nuovi".

Per il ministro del Lavoro questi ammortizzatori potranno servire per garantire ai "lavoratori di riqualificarsi" e "alle imprese di investire e cambiare". "Inoltre dobbiamo avere strumenti per chi perde il lavoro per dare in parte una retribuzione e in parte - conclude Orlando - delle risorse per poter intraprendere percorsi formativi".