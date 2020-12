Recovery, le Regioni del Sud scrivono a Conte: "Siamo preoccupati"

IPA

Sei presidenti di Regione del Sud hanno scritto una lettera a Giuseppe Conte sulla ripartizione del Next Generation Eu, chiedendo un incontro per discuterne di persona e esprimendo "viva preoccupazione per lo stato del confronto sulla effettiva utilizzazione delle risorse". La missiva è firmata da Vito Bardi (Basilicata), Vincenzo De Luca (Campania), Michele Emiliano (Puglia), Marco Marsilio (Abruzzo), Nello Musumeci (Sicilia), Donato Toma (Molise).