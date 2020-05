Recovery Fund, Silvio Berlusconi: “E’ una proposta lungimirante"

"L'Italia è il Paese in Europa che riceverà più aiuti in assoluto, sia sotto forma di prestiti (91 miliardi di euro) che di contributi a fondo perduto (82 miliardi)". A parlare è Silvio Berlusconi che interviene a "Dritto e Rovescio" sul Recovery Fund: "È una decisione lungimirante assunta dall'Europa che questa volta si sta dimostrando solidale. Chi diffida ancora dell'Europa - precisa il leader di Forza Italia - dovrebbe considerare che l'aiuto che ci viene da Bruxelles è più del doppio delle cifre che il governo italiano è stato in grado di stanziare fino ad oggi".





"A queste somme - continua Berlusconi - si devono aggiungere gli altri strumenti: il Mes con i suoi 37 miliardi, il fondo Sure con i suoi 20 miliardi per pagare la cassa integrazione, gli stanziamenti della Banca europea d'investimenti". "Ecco - conclude con una domanda il leader di Forza Italia - cosa sarebbe di noi, in questa situazione, se fossimo fuori dall'Europa?".