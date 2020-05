Coronavirus, Gentiloni: "Il Recovery Fund non avrà condizionalità"

Il commissario all'Economia Ue Paolo Gentiloni conferma che il nuovo fondo per l'emergenza non avrà condizionalità. "Il Recovery and Resilience facility non ha a che fare con condizionalità e intrusione di Bruxelles - ha detto -. E' volontario, gli Stati membri si assumono la responsabilità della propria crescita. Certamente - ha aggiunto - il sostegno delle sovvenzioni è legato all'attuazione con successo delle politiche".