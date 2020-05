Recovery Fund, Di Maio: "Senza l'Italia l'Unione europea cade"

"In Ue ci sono ancora Paesi arroccati sui loro ramoscelli, ma devono capire che l'Europa non può fare a meno dell'Italia. Perché se si spezza il tronco di un albero, cadono anche i rami. E non si salva nessuno". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo la proposta Merkel-Macron di un Recovery Fund da 500 miliardi di euro. Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto che "in questa trattativa dobbiamo ottenere più soldi possibili per aiutare gli italiani".