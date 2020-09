Recovery Fund, Conte sprona Ue: "Non possiamo non andare rapidi"

Giuseppe Conte si dice non preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund. Ma allo stesso tempo incita gli altri Paesi ad accelerare: "Ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non e' possibile non procedere speditamente". Da Berlino fanno sapere che nessun Paese si tirerà indietro ma la trattativa sarà molto difficile.