Recovery, Bellanova: è insufficiente, trarremo conseguenze

ansa

Il piano per i fondi Ue non può essere bloccato perché Italia Viva la "responsabilità istituzionale". Quello del Recovery Plan "è un testo in parte modificato rispetto al precedente, e tutti si sono affrettati a cantarne le lodi. Riconosciamo i passi avanti, ma non ci soddisfano". Lo dice a La Stampa Teresa Bellanova, aggiungendo: "L'impianto è in parte migliorato, rimane però totalmente insufficiente e resta irrisolto il tema del Mes".