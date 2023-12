Premier Rama: fiducioso su accordo migranti Albania-Italia, non è incostituzionale

Il premier albanese Edi Rama si è detto fiducioso dell'accordo sui migranti con l'Italia, nonostante il recente stop dei giudici, perché "non ha nulla di incostituzionale".

"La Corte costituzionale albanese ha fatto il suo dovere, perché è automatico sospendere un accordo per prenderlo in considerazione prima della ratifica del Parlamento". La decisione sarà nota "entro marzo ma credo che sarà presa molto prima perché - ricorda Rama intervenendo ad Atreju - è un'intesa molto importante e bisogna che entrambi i governi sappiamo se possono andare avanti o no".