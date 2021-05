Raggi si ricandida a Roma, Conte: "Ora si vedono i frutti del suo lavoro" | "Scelta Pd non metta in discussione il lavoro comune"

ansa

"Virginia Raggi sta dando un nuovo volto a Roma" e "il Movimento 5 Stelle l'appoggia in maniera compatta, a tutti i livelli". E' quanto scrive in una lettera inviata a La Stampa il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, che esprime il sostegno al sindaco uscente, pronto a ricandidarsi per un secondo mandato alla guida del Campidoglio. "Dopo una fase iniziale difficile, si iniziano a vedere i chiari frutti del suo intenso lavoro", aggiunge.