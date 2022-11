Raduno a Predappio, ecco cosa ne pensano i politici

Sul raduno di Preappio con camice nere e saluti romani il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che si tratta di una manifestazione "distante politicamente da lei". Ma anche dagli altri esponenti del governo? A chiederselo è Enrico Lucci, l'inviato di "Striscia la Notizia" che nel giorno del giuramento dei sottosegretari è andato a domandarlo a tutti i politici che ha incontrato all'esterno di Palazzo Chigi.

Leggi Anche Predappio, 8 indagati per il saluto romano al corteo per il centenario della marcia su Roma

"Mi sento distante anche io", risponde alla provocazione dell'inviato del tg satirico Claudio Durigon sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali. "Il presidente Meloni rappresenta la linea del Governo", dice invece il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che poi aggiunge: "Non sono mai stato a Predappio e non ho avuto mai occasione di andarci". Ma è nei confronti di Galeazzo Bignami, sottosegretario alle Infrastrutture, che Enrico Lucci insiste con le domande. L'esponente di Fratelli d'Italia che anni fa si fece fotografare con una svastica al braccio. "Quanto ti vergogni di aver indossato la svastica?", chiede Lucci ma dal sottosegretario alle Infrastrutture non arriva nessuna risposta.