Radio Radicale, niente proroga della convenzione: il no del M5s in commissione | Bagarre alla Camera

Alla scadenza del termine per i ricorsi si dovrà passare a segnalare non più di 500 emendamenti, come indicato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, per passare poi alle operazioni di voto, previste tra una settimana.



Tutti i gruppi sono intervenuti per tentare di convincere il Movimento 5 Stelle a cambiare idea. Duro l'affondo della dem Silvia Fregolent contro il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi, accusato di fare "il Ponzio Pilato". Tra le proposte a non essere riammesse anche il rafforzamento del bonus bebè chiesto dal ministro Fontana.



Insorgono le opposizioni - Immediate le reazioni delle opposizioni. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti afferma: "Studiare tutti i tentativi, fino all'ultimo minuto, affinché Radio Radicale non chiuda. Questo è un altro segnale delle cose brutte che accadono nel nostro Paese. Noi ci siamo opposti con tutte le nostre forze. Sono segnali di distrazione rispetto al pluralismo dell'informazione che si ripetono e stanno diventando francamente troppi".