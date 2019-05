Tria: "Il bonus di 80 euro voluto da Renzi sparirà, è stato un provvedimento sbagliato"

"Sforare 3% deficit? La decisione non è autonoma dai mercati" - Nei giorni scorsi, il vicepremier Salvini aveva parlato della possibilità di sforare il 3% nel rapporto deficit-Pil. Tria, intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai3, ha quindi precisato: "Il deficit non è una decisione autonoma dai mercati, perché significa prendere denaro a prestito e il problema è che il deficit significa che qualcuno sia disponibile a prestarci del denaro a quel tasso di interesse. Inutile pensare di fare un deficit per 2-3 miliardi in più quando poi per fare questo dobbiamo fare interessi aggiuntivi per 2-3 miliardi. Salvini lo sa bene e non devo spiegare nulla a nessuno. C'è una campagna elettorale in atto".



"Coperture su decreto famiglia non individuate" - Parlando delle coperture del decreto famiglia, Tria ha spiegato che "per ora non sono state individuate. Il provvedimento è stato rinviato. Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si spenderà meno di quanto preventivato per il reddito di cittadinanza si saprà a fine anno e non adesso. E' inoltre chiaro che queste spese non possono essere portate all'anno successivo".



"Ripresa più forte nella seconda parte dell'anno" - Secondo il ministro dell'Economia "nella seconda parte dell'anno potremo avere una ripresa più forte e dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono utilizzare più reddito per i consumi. Per questo non bisogna creare allarmi per il futuro".



"Stabilita' politica fattore importante di crescita" - "La stabilità politica è uno dei fattori importanti della crescita, come quella sociale, e quella finanziaria. Abbiamo bisogno di tutte e tre queste stabilità per creare un ambiente per la crescita", ha spiegato il ministro sollecitato sui dissidi tra i due partiti di governo. Tria, incalzato più volte su questo tema, ha sostenuto che "c'è una campagna elettorale in atto" e ha mostrato ottimismo sulla tenuta dell'esecutivo: ottimismo della volontà e pessimismo della ragione "in questo caso coincidono".