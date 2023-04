Rachele Silvestri, deputata FdI: "Io sulla graticola per il mio bambino, costretta al test di paternità per smentire voci velenose"

Candidata con M5s e passata a FdI Nella sua lettera, Silvestri spiega di essersi candidata nel 2018 alle politiche con il Movimento 5 stelle e di aver aderito a Fratelli d’Italia in seguito a una "scelta di cuore e di ragione, perché col partito di Giorgia Meloni condividevo da tempo le idee e il coraggio". Sottolinea che all'epoca "i sondaggi davano FdI su valori ben lontani da quelli attuali" per chiarire che "la mia scelta non fu basata su calcoli elettorali" spiegando che "se sono stata inserita nelle liste delle elezioni politiche dello scorso anno, è per il lavoro e l'impegno profusi in commissione e in aula".

Le voci sulla paternità del bambino Poi, dopo la nascita di suo figlio, cominciano a girare le voci: il padre di quel bambino non sarebbe il compagno di Silvestri ma un politico molto influente di FdI, sposato. "Mio figlio sarebbe nato da una relazione clandestina, grazie alla quale io avrei anche ottenuto la mia candidatura - scrive ancora nella lettera -. Riuscite soltanto a immaginare come mi sono sentita? Non bisogna essere una donna per capire lo schifo, la violenza, l'umiliazione. Mi chiedo: ma in quanti modi il corpo di una donna può essere violato, calpestato, abusato? In nome di cosa è giustificabile la violenza su un bambino appena nato?".