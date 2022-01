Quirinale, Roberto Fico: far votare i grandi elettori positivi al Covid nel parcheggio della Camera

ansa

Per l'elezione del Capo dello Stato, il presidente della Camera Roberto Fico ha proposto ai partiti di allestire un "drive in elettorale" nel parcheggio della Camera, in via della Missione, per consentire ai positivi o a chi è in quarantena di votare. Ora il governo deve capire se le norme vigenti bastano o vanno adeguate per permettere ai grandi elettori la possibilità di arrivare al seggio.