Colle, Fico: si voterà a oltranza, spero elezione avvenga entro il 3 febbraio

Per il voto per il Quirinale "si parte lunedì alle ore 15. Si voterà per scheda, in blocchi da 50: i grandi elettori si siederanno in Aula e saranno chiamati. Si parte dai senatori a vita poi i senatori, i deputati e i delegati elettori. Poi usciranno e entrano gli altri 50, a oltranza". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, che si augura che l'elezione possa avvenire entro il 3 febbraio, alla scadenza del mandato di Mattarella.