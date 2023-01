23 gennaio 2023 08:37

Quirinale, Mattarella concede la grazia parziale a un'ex guardia giurata

Crocifisso Martina sconterà sei anni in meno di pena in carcere. Era stato condannato a 14 anni di reclusione per l'omicidio di Marco Tedesco, avvenuto il 23 gennaio 2007 nel corso di un tentativo di rapina