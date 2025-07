Il Quirinale incontra la stampa in occasione della cerimonia del "Ventaglio" | Mattarella: "Disorientamento della pubblica opinione aggravato dalle fake news"

"In un panorama di per sé non facile - ha proseguito Mattarella - si è inserita la funzione delle piattaforme digitali, che non sono semplici contenitori, bensì ambienti complessi che influenzano e modellano le interazioni sociali, economiche e culturali. L'imporsi dell'Algoritmia - e un uso spregiudicato dell'intelligenza artificiale - crea egemonie che negano il pluralismo, organizzando i contenuti della rete in modo da costringere gli utenti verso canali obbligati, agendo da mediatore occulto, di ignote caratteristiche e finalità, con caratteri distorsivi, lontani da quelli della libertà e del pluralismo dell'informazione. In tal modo Internet, dalla missione di libertà espressiva e diffusiva da parte di chiunque, si converte in luogo di organizzazione e scorrerie per i propalatori delle più incredibili fake news".