Val di Stava, Mattarella alla commemorazione: "No al bivio tra lavoro e sicurezza"

"Non al bivio tra lavoro e sicurezza". Alla commemorazione sul disastro della Val di Stava, a Tesero, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella punta i riflettori sulla necessità di garantire sicurezza ai lavoratori e, come nel caso dell'incidente dove morirono 268 persone, avvenuto 40 anni fa, alle loro famiglie. "La montagna e le sue risorse non dovevano e non devono essere sfruttate senza ritegno", ha aggiunto il Capo dello Stato, che ha deposto una corona e salutato i parenti delle vittime dell'inondanzione di fango, causata dal cedimento degli argini dei bacini di decantazione di una miniera.