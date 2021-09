"Quarta Repubblica", Conte: "Non ho lavorato nelle segrete stanze per costruire maggioranze alternative"

"Non ho lavorato nelle segrete stanze per costruire maggioranze alternative, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto in Parlamento". Così Giuseppe Conte, il leader del M5s, a "Quarta Reppublica". "Ho spiegato - aggiunge Conte - che venivamo da mesi di attacchi feroci da parte di una forza politica, Italia Viva, che aveva iniziato a remare contro dall'interno del governo. Una situazione che non consentiva di andare avanti". "Manina esterna? Non lo so - considera il leader del M5s - non voglio fare il complottista ma una forza politica ha inizato a remarci contro, a porre ostacoli".

"Sono uscito da Palazzo Chigi con un sorriso che non era di circostanza, ho cercato fino all'ultimo di assolvere al mio compito con disciplina e onore". "Non ho promesso a nessuno un ministero o un posto di sottosegretario", conclude Conte.