Migranti, Conte: "La sicurezza è la priorità, ma no a facili slogan sugli sbarchi"

La sicurezza dei cittadini "è un obiettivo prioritario per il M5s". Lo ha detto il leader del Movimento, Giuseppe Conte, commentando il "grave episodio di violenza accaduto a Rimini, che ha coinvolto anche un bambino. Occorre alzare la soglia di attenzione e di impegno per rendere le nostre città più sicure. Ma questi obiettivi non si raggiungono con facili slogan, bensì attraverso l'impegno costante per rafforzare l'azione delle forze dell'ordine".