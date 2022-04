"Putin manda qualcuno ad ammazzarlo", Di Maio minacciato sui social

"Putin manda qualcuno ad ammazzarlo".

E' una delle minacce rivolte, via social, al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a seguito della sua ferma condanna contro la Russia per l'invasione in Ucraina. Oltre a chi invoca Putin c'è chi scrive: "Prelevarlo e spedirlo nei gulag"; "Lo spedirei in Donbass"; "Ti faranno fuori". "Il ministro Di Maio è nuovamente oggetto di minacce di morte da parte di fanatici. Non basta però la semplice solidarietà: questi codardi vanno assicurati alla giustizia", ha affermato il leader pentastellato, Giuseppe Conte, commentando la notizia.