Puglia, Schlein a Emiliano: "Aprire un netto cambio di fase"

"Forte irritazione della segretaria per le vicende giudiziarie emerse in questi giorni", scrive il Pd in una nota

Lo scrive in una nota il Partito democratico , dopo la bufera giudiziaria che ha colpito Bari . "Schlein - si legge - ha chiesto massimo rigore e atti concreti al Pd pugliese che ci sta già lavorando e al presidente Emiliano di aprire un netto cambio di fase in Puglia. Già nei giorni scorsi a Bari aveva detto che bisogna tenere lontani trasformisti e interessi sbagliati e che serve rispetto per la comunità democratica fatta da tanti amministratori e militanti che hanno gli anticorpi per scardinare la cattiva politica".

Emiliano: "Regione da sempre contro malaffare" "Il rispetto della legalità e delle regole è un principio che è da sempre alla base della nostra attività istituzionale, politica e amministrativa. L'amministrazione regionale è schierata sin dal primo giorno contro ogni forma di malaffare, contro le mafie, sempre pronta a denunciare irregolarità, a trasmettere in procura notizia di ogni situazione opaca, è costante nel costituirsi parte civile nei processi". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"La nostra attività di vigilanza ha stanato in questi anni gravi reati in danno della Regione, cito su tutte la truffa nel settore agricoltura che aveva sottratto alle casse regionali 20 milioni di euro, e la corposa attività del Nirs, il Nucleo ispettivo regionale sanitario, organismo da me potenziato per accogliere, istruire e trasmettere all'autorità giudiziaria ogni segnalazione in ambito sanitario, organismo guidato attualmente da un ex prefetto antimafia. Un lavoro enorme di controllo di cui la Regione Puglia è stata parte attenta e attiva e non è un caso che spesso le inchieste partano proprio dalle nostre segnalazioni", sottolinea Emiliano.