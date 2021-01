Proposta Moratti vaccini in base a Pil, Sala: "Mi cadono le braccia"

Instagram

"Ci sono mattine in cui ti possono cadere le braccia: il tuo Paese in preda a una crisi politica difficile da decifrare e nel momento sbagliato, la tua Regione che chiede l'assegnazione dei vaccini in base al Pil". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta sulla sua pagina Instagram la richiesta del neo assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, di rivedere i criteri di distribuzione delle dosi di vaccino anti-Covid.